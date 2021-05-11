İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 10'u çocuk olmak üzere 30'a, yaralı sayısı 203'e çıktı
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 10'u çocuk olmak üzere 30'a, yaralı sayısı 203'e çıktı

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 10'u çocuk olmak üzere 30'a, yaralı sayısı 203'e çıktı
Anadolu Ajansı / Yassine Aydi - Haberler | Güncel

İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısının 10'u çocuk olmak üzere 30'a, yaralı sayısının ise 203'e yükseldiği bildirildi.

İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısının 10'u çocuk olmak üzere 30'a, yaralı sayısının ise 203'e yükseldiği bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in son saldırılarıyla birlikte artan şehit ve yaralı sayısına ilişkin veriler paylaşıldı.

Gazze Şeridi'ne İsrail'in düzenlediği saldırılarda şehit sayısının 10'u çocuk olmak üzere 30'a çıktığı belirtilen açıklamada, saldırılarda ayrıca, 203 kişinin de farklı şekillerde yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze'ye savaş uçakları ile düzenlediği saldırıların ardından Gazze'den atılan roketler sebebiyle 3 İsraillinin öldüğü, 31'inin de yaralandığı açıklanmıştı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yassine Aydi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında şehit sayısı 30'a, yaralı sayısı 203'e çıktı
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında şehit sayısı 30'a, yaralı sayısı 203'e çıktı
Son dakika haberi! Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında 10'u çocuk 28 Filistinli şehit edildi
Son dakika haberi! Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında 10'u çocuk 28 Filistinli şehit edildi
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