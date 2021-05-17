İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Bahçelievler'de protesto edildi
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İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Bahçelievler'de protesto edildi

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Bahçelievler'de protesto edildi
Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel

Bahçelievler'de toplanan grup, İsrail'in, Kudüs, Mescid-i Aksa ve Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Bahçelievler'de toplanan grup, İsrail'in, Kudüs, Mescid-i Aksa ve Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Şirinevler Meydanı'ndaki protestoya Filistin Dayanışma Derneği, Arap Derneği ve Arap Topluluğu Birliği üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan gruptakiler, tekbir getirerek İsrail aleyhine slogan attı.

Arap Topluluğu Birliği Başkanı Muhammed Zekioğlu yaptığı açıklamada, bütün Arap sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle bu protesto gösterisini düzenlediklerini dile getirdi.

Mescid-i Aksa için ölmeye bile hazır olduklarını aktaran Zekioğlu, "Tabii ki biz Türkiye halkına her zaman teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin yardımı her zaman yanımızda oldu. Türk hükümetine ve bize müsamaha gösteren Türk polisine teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar

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