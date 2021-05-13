İsrail'in bombardımanına canlı yayında yakalanan kadın muhabirin zor anları

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırıları hız kesmeden devam ediyor. Bölgeden canlı yayın yapan El Cezire kanalının muhabiri ise o anlara tanıklık etti. Büyük korku yaşayan kadın muhabirin videosu sosyal medyada da gündem oldu.