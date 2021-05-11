İsrail'i devlet olarak tanımayan ülkeler hangileridir? Hangi ülkeler İsrail'i tanımıyor? Hangi ülkeler İsrail'i tanıyor?

İsrail'i ülke olarak tanımayan devletler hangileri? İsrail ne zaman kuruldu? İsrail'i hangi ülkeler tanımıyor? İsrail pasaportlarını kabul etmeyen ülkeler hangileridir? İsrail'i devlet olarak tanımayan ülkeler hangileridir? Hangi ülkeler İsrail'i tanımıyor? Hangi ülkeler İsrail'i tanıyor? Detaylar haberimizde...

İsrail'in Müslümanlara yönelik kutsalı Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik uyguladığı zulme, Filistin'den de karşılık veriliyor. İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde dün akşamdan bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 26'ya yükseldi. İsrail'e tepkiler çığ gibi büyüyor. Dünyanın birçok ülkesi bu zulme tepki gösterdi. Ek olarak, İsrail'i tanıyan ve tanımayan ülkeler hangileri merak edildi. Peki, İsrail'i devlet olarak tanımayan ülkeler hangileridir?

İSRAİL'İN ULUSLARARASI TANINMASI

İsrail'in uluslararası tanınması, 14 Mayıs 1948'de İsrail Bağımsızlık Bildirgesi ile kurulan İsrail Devleti'nin diplomatik olarak tanınmasıdır. 192 Birleşmiş Milletler üyesi devletin 160'ı (%83) İsrail'i tanımaktadır. Buna göre 32 ülke İsrail'i tanımamaktadır, devlet olarak görmemektedir.

İSRAİL'İ DEVLET OLARAK TANIMAYAN ÜLKELER HANGİLERİ

Afganistan : İsrail pasaportlarını kabul etmez.

Cezayir : İsrail pasaportlarını kabul etmez.

Bahreyn

Bangladeş : İsrail pasaportlarını kabul etmez.

Bhutan

Brunei : İsrail pasaportlarını kabul etmez.

Çad : Çad şu anda İsrail'i tanımamaktadır.

Komorlar

Küba : Küba Eylül 1973'te İsrail'i tanımayı bıraktı, şimdiki hükümet de tanımamaktadır.

Cibuti

Gine

Endonezya : Endonezya'ya yalnızca Göçmen Bürosunun daveti ile gidilebilir. Genel İsrail vatandaşlarının ülkeye girmesi yasaktır.

İran : Birleşmiş Miletletin ayırma planında karşı oy kullanmış, İsrail'i tanımış, ama İsrail'in Birleşmiş Milletlere üyeliğinde de karşı oy kullanmıştır. İsrail pasaportlarını kabul etmez.

Irak : İsrail pasaportlarını kabul etmez.

Kuzey Kore

Kuveyt : İsrail pasaportlarını kabul etmez.

Lübnan : İsrail pasaportlarını kabul etmez.

Libya : İsrail pasaportlarını kabul etmez.

Malezya

Mali

Fas

Nijer

Umman : İsrail pasaportlarını kabul etmez.

Pakistan : İsrail pasaportlarını kabul etmez ve Pakistan pasaportlarının da İsrail'e seyahatte geçerliliği yoktur.

Katar

Suudi Arabistan : İsrail pasaportlarını kabul etmez.

Somali : İsrail pasaportlarını kabul etmez.

Sudan : İsrail pasaportlarını kabul etmez.

Suriye : İsrail pasaportlarını kabul etmez.

Tunus

Birleşik Arap Emirlikleri : İsrail pasaportlarını sadece aktarmalarda kabul eder, kabul izni yoktur.

Yemen : İsrail pasaportlarını kabul etmez.