İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu 7 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu - Haberler
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İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu 7 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu

İhlas Haber Ajansı / Sari Jaradat - Haberler | Güncel

- İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu 7 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan 27 yaşındaki Jihad Taqatqa, 7 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu.

- İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu 7 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu

BEYTÜLLAHİM - İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan 27 yaşındaki Jihad Taqatqa, 7 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu.

Filistinli 27 yaşındaki Amal Jihad Taqatqa, bir İsrail gücünü yaraladığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılmıştı. Taqatqa, 7 yıllık hapis cezasının ardından dün akşam özgürlüğüne kavuştu. Hapishaneden çıkan ve Beytüllahim'deki evine gelen Taqatqa'yı ailesi ve yakınlarının yanı sıra kalabalık bir grup karşıladı. Taqatqa, serbest kaldığı için mutlu olduğunu ifade ederek, geride kalan kadın mahkumların yaşam koşullarının son derece zor olduğunu ifade etti.

İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu 7 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu

İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu 7 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu

İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu 7 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu

İhlas Haber Ajansı / Sari Jaradat - Son Dakika Haberleri

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