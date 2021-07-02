İsrail güçlerinden Batı Şeria'da Filistinli göstericilere müdahale: 294 yaralı
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İsrail güçlerinden Batı Şeria'da Filistinli göstericilere müdahale: 294 yaralı

İsrail güçlerinden Batı Şeria'da Filistinli göstericilere müdahale: 294 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da yasadışı Yahudi yerleşimlerine yönelik düzenlenen gösterilere müdahalesinde 294 Filistinlinin yaralandığını açıkladı.

Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da yasadışı Yahudi yerleşimlerine yönelik düzenlenen gösterilere müdahalesinde 294 Filistinlinin yaralandığını açıkladı.

Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beita beldesinde Filistinliler, Yahudi yerleşimlerine karşı protesto gösterisi düzenledi. İsrail güçleri göstericilere gerçek ve plastik mermilerin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin müdahalesinde 3 kişinin gerçek mermiyle, 84'ünün de plastik mermiyle yaralandığını belirterek, toplamda 294 kişinin yaralandığını açıkladı. Filistinliler ise İsrail güçlerine taş atarak karşılık verdi.

Yaralılar, Nablus'taki Rafidia Devlet Hastanesine kaldırılırken, İsrail güçleri doğrudan Filistin Kızılayı'na ait bir ambulansı da gaz bombasıyla hedef aldı. Ambulansta görevli sağlık çalışanı Kayed Omran yaralandı.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde her cuma, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek için gösteriler düzenleniyor. Batı Şeria ve işgal altındaki Kudüs'te yaklaşık 650 bin Yahudi yerleşimci bulunduğu tahmin ediliyor. - BATI ŞERİA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hedef gözetmeksizin saldırdılar! İsrail'in Batı Şeria'daki Filistinlilere müdahalesinde 61 yaralı
Hedef gözetmeksizin saldırdılar! İsrail'in Batı Şeria'daki Filistinlilere müdahalesinde 61 yaralı
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