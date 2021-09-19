İsrail güçleri hapishaneden kaçan son 2 Filistinli mahkumu yakaladı - Haberler
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İsrail güçleri hapishaneden kaçan son 2 Filistinli mahkumu yakaladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İsrail güçleri hapishaneden kaçan son 2 Filistinli mahkumu yakaladı

İsrail'de yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçan 6 Filistinli mahkumdan son ikisinin de yakalandığı bildirildi.

İsrail'de yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçan 6 Filistinli mahkumdan son ikisinin de yakalandığı bildirildi.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nin Cenin kentine gece saatlerinde baskın düzenledi. Düzenlenen baskında İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çatışma yaşandı. Baskın sonucu bir evde arama yapan İsrail güçleri, 13 gün önce İsrail'de yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçan son 2 Filistinli mahkumu yakaladı.

İsrail polisi yaptığı resmi açıklamada, mahkumların ordu ve İsrail İç İstihbarat Servisi Şin Bet'in yardımıyla Cenin'de yakalandığını duyurdu. Yakalanan mahkumların Eyhem Fuad Kemamci ve Yakub Nufeyat olduğu belirtildi.

Filistinli 6 mahkum 6 Eylül'de sabah saatlerinde, İsrail'in kuzeyindeki yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçmıştı. İsrail güçleri, daha önce hapishaneden kaçan 6 Filistinliden 4'ünü yakaladığını duyurmuştu. - BATI ŞERİA

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