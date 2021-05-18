İsrail güçleri El Halil'de Filistinlilerin gösterisine müdahale: 3 yaralı
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İsrail güçleri El Halil'de Filistinlilerin gösterisine müdahale: 3 yaralı

İsrail güçleri El Halil'de Filistinlilerin gösterisine müdahale: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Filistin'de genel grev sürerken, İsrail güçleri El Halil kentinde Filistinlilerin düzenlediği protestoya müdahalesinde 3 Filistinli ağır yaralandı.

Filistin'de genel grev sürerken, İsrail güçleri El Halil kentinde Filistinlilerin düzenlediği protestoya müdahalesinde 3 Filistinli ağır yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları nedeniyle Filistinliler 1 günlük greve gitti. Batı Şeria'nın El Halil kentinde halk, İsrail saldırılarını kınamak için kentteki İsrail güçlerinin kontrol noktalarında gösteri düzenledi. İsrail güçleri Filistin ve Hamas bayrağı açan Filistinlilere müdahale etmesi sonucu 3 Filistinli gerçek mermiden yaralandı. Yaralılar, Filistinli sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

El Halil kentindeki El Fetih hareketinin Sekreteri İmad Harwat, "Mescid'i Aksa'nın zaferi ve İsrail işgalin cinayetleri reddetmek için uyanıklık seviyemizi arttık. İsrail, Filistin halkı ne kadar birleşmiş olduğunu anlayacak. Filistin halkı, Kudüs şehrini terk etmeyecek. İsrail işgali tamamen bitene kadar Kudüs ve Mescid'i Aksa'nın zafer kazanmak için devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - EL HALİL

İsrail güçleri El Halil'de Filistinlilerin gösterisine müdahale: 3 yaralı
İsrail güçleri El Halil'de Filistinlilerin gösterisine müdahale: 3 yaralı
İsrail güçleri El Halil'de Filistinlilerin gösterisine müdahale: 3 yaralı
İsrail güçleri El Halil'de Filistinlilerin gösterisine müdahale: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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