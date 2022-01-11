İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli öğrencilere müdahale etti: 5 yaralı - Haberler
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İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli öğrencilere müdahale etti: 5 yaralı

İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli öğrencilere müdahale etti: 5 yaralı
AA / Esat Fırat - Haberler | Güncel

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da arkadaşlarının gözaltına alınmasını protesto eden Filistinli öğrencilere müdahale etti, 5 kişiyi plastik mermilerle yaraladı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da arkadaşlarının gözaltına alınmasını protesto eden Filistinli öğrencilere müdahale etti, 5 kişiyi plastik mermilerle yaraladı.

Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Birzeit Üniversitesi öğrencileri, İsrail güçlerinin dün 5 üniversite öğrencisini gözaltına almasını protesto etmek için Beit-İl askeri kontrol noktası yakınlarında gösteri düzenledi.

İsrail askerleri, göstericileri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerlerinin müdahalesinde 5 kişi plastik mermiyle yaralandı, çok sayıda kişi de göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

İsrail güçleri, dün Birzeit Üniversitesi kampüsüne baskın düzenlemiş biri yaralı olmak üzere 5 Filistinli öğrenciyi gözaltına almıştı.

Filistin'in en köklü eğitim kurumlarından Birzeit Üniversitesinde yaklaşık 15 bin öğrenci öğrenim görüyor.

AA / Esat Fırat - Son Dakika Haberleri

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