- İsrail, Gazze sınırındaki Beyt Hanun sınır kapısını kapattı

GAZZE - İsrail, Gazze sınırındaki Beyt Hanun sınır kapısını kapattı.

İsrail, Filistinlilerin kayıklarla deniz sınırına doğru hareket etmesi nedeniyle Gazze'nin kuzey sınırındaki Beyt Hanun sınır kapısını kapattığını duyurdu.

Filistin Kamu İşleri Heyeti Halkla ilişkiler ve Medya Sorumlusu Muhammed el-Mukadime, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail'de sınırları kontrol eden yetkililerin Beyt Hanun sınır kapısının insani durumlar hariç geçişlere bir sonraki duyuruya kadar kapattığını açıkladı.

Filistinliler kayıklarla sınıra gitti

Filistinliler, 12 yıldır süren İsrail ablukasını kırmak için bugün 40 kayıkla kuzey denizi sınırına doğru hareket etmişti. Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi sözcüsü Bassam Manasra, kuşatma kaldırılıncaya kadar savaş karşıtı protesto ve kampanyaların devam edeceğini söyledi. İsrail donanması, filoya katılan kayıkları durdurarak müdahale etti.