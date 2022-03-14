İsrail gazı Türkiye'ye gelir mi? Nevşin Mengü Soruyor

Nevşin Mengü Soruyor'da Rusya'nın Ukrayna'yı işgalindeki son durumu ve Türkiye'nin savaşı sona erdirme çabalarını siyaset bilimci Nadir Fırat; İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyareti sonrası Türkiye-İsrail ilişkilerinde normalleşme adımlarını ve İsrail doğal gazının Türkiye'ye gelme ihtimalini siyaset bilimci Selin Nasi ile konuştuk.

DailyMotion.com / Güncel