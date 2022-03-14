İsrail gazı Türkiye'ye gelir mi? Nevşin Mengü Soruyor - Haberler

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İsrail gazı Türkiye'ye gelir mi? Nevşin Mengü Soruyor

DailyMotion.com - Güncel
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Nevşin Mengü Soruyor'da Rusya'nın Ukrayna'yı işgalindeki son durumu ve Türkiye'nin savaşı sona erdirme çabalarını siyaset bilimci Nadir Fırat;

Nevşin Mengü Soruyor'da Rusya'nın Ukrayna'yı işgalindeki son durumu ve Türkiye'nin savaşı sona erdirme çabalarını siyaset bilimci Nadir Fırat; İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyareti sonrası Türkiye-İsrail ilişkilerinde normalleşme adımlarını ve İsrail doğal gazının Türkiye'ye gelme ihtimalini siyaset bilimci Selin Nasi ile konuştuk.

DailyMotion.com / Güncel

Nevşin Mengü, Türkiye, Siyaset, İsrail, Güncel, Haberler

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