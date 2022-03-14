İsrail gazı Türkiye'ye gelir mi? Nevşin Mengü Soruyor
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Nevşin Mengü Soruyor'da Rusya'nın Ukrayna'yı işgalindeki son durumu ve Türkiye'nin savaşı sona erdirme çabalarını siyaset bilimci Nadir Fırat;
Nevşin Mengü Soruyor'da Rusya'nın Ukrayna'yı işgalindeki son durumu ve Türkiye'nin savaşı sona erdirme çabalarını siyaset bilimci Nadir Fırat; İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyareti sonrası Türkiye-İsrail ilişkilerinde normalleşme adımlarını ve İsrail doğal gazının Türkiye'ye gelme ihtimalini siyaset bilimci Selin Nasi ile konuştuk.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
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