İsrail, Filistinli bir ailenin daha evini yıktı - Haberler
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İsrail, Filistinli bir ailenin daha evini yıktı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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İsrail güçleri, El-Halil kentinde Filistinli ailenin evini yıkmasının ardından tepki gösteren ev sahibi babayı tutuklayarak göz altına aldı.

İsrail güçleri, El-Halil kentinde Filistinli ailenin evini yıkmasının ardından tepki gösteren ev sahibi babayı tutuklayarak göz altına aldı.

İsrail güçleri, Filistinli ailelerin evlerini ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkmaya devam ediyor. Bugün de İsrail'in Batı Şeria bölgesinde bulunan El-Halil şehrinin Ziv bölgesinde Filistinli bir ailenin evini yıktı. Yıkılan evin sahibi ailenin ve çevrede oturanların evin yıkımına tepki göstermesinin ardından İsrail askerleri, ses bombalarıyla karşılık verirken ev sahibi babayı da tutuklayarak göz altına aldı.

İsrail, Filistinlilerin yaşadığı bölgelere İsrailli aileleri yerleştirirken, Filistinlilerin bölgede yerleşim alanı inşa etmesine izin vermiyor.

(Sari Jaradat/ İHA)

İsrail, Filistinli bir ailenin daha evini yıktı

İsrail, Filistinli bir ailenin daha evini yıktı

İsrail, Filistinli bir ailenin daha evini yıktı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Batı Şeria, İsrail, Politika, Güncel, Haberler

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