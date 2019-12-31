İsrail Doğu Akdeniz'de doğal gaz çıkarmaya başladı
İsrail 3,6 milyar dolar değerinde doğalgaz rezervine sahip Leviathan sahasından doğalgaz çıkarmaya başladı
31.12.2019 14:05 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:05
İsrail 3,6 milyar dolar değerinde doğal gaz rezervine sahip Leviathan sahasından doğal gaz çıkarmaya başladı.
Doğal gaz sahasıyla ilgili idari gecikmeler ve çevreci grupların mahkemelere yaptığı itirazlar nedeniyle üretimin takvime uygun olarak 2019 yılı sonuna yetişmesine mümkün gözüyle bakılmıyordu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com