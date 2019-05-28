İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: Bir asker öldü
Suriye, İsrail'e ait füzenin Kuneytra bölgesini vurarak bir askeri araçta zarara neden olduğunu duyurdu. İsrail tarafıysa savaş uçaklarına açılan ateşin ardından bir uçaksavar pozisyonunu vurduğunu öne sürdü.
Suriye, İsrail'in Kuneytra bölgesini vurarak bir askeri öldürdüğünü duyurdu. Açıklamada bir askeri aracın da zarar gördüğü belirtildi. İsrail ise savaş uçaklarına açılan ateşin ardından bir uçaksavar bataryasını vurduğunu öne sürdü.
Suriye devlet haber ajansı SANA, Suriye'nin Kuneytra bölgesinde İsrail tarafından askeri noktaya düzenlenen saldırıda bir askerin öldürüldüğünü ve bir askerin yaralandığını, askerin bir aracınsa zarar gördüğünü bildirdi. Suriye ordusundan yapılan açıklamaya yer veren SANA, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne yakın Kuneytra bölgesinde İsrail'in Suriye'nin askeri pozisyonunu hedef aldığını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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