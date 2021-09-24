İsrail'den Nablus'ta Filistinlilere sert müdahale: 1 ölü, 90 yaralı - Haberler
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İsrail'den Nablus'ta Filistinlilere sert müdahale: 1 ölü, 90 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İsrail'den Nablus'ta Filistinlilere sert müdahale: 1 ölü, 90 yaralı

İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerini protesto eden Filistinlilere sert müdahale etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 90 kişi de yaralandı.

İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerini protesto eden Filistinlilere sert müdahale etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 90 kişi de yaralandı.

Filistinliler, Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail'in yasa dışı yerleşim politikasını protesto etmek için cuma namazı sonrası gösteri gerçekleştirdi. İsrail güçlerinin gösteriye müdahale ettiği sırada Filistinliler ile İsrail güçleri arasında arbede çıktı. İsrail güçleri, Filistinlilere gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Filistinliler de taş atarak karşılık verdi.

Filistin Kızılay'ının Nablus kentindeki Acil Servis Müdürü Ahmed Cibril yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Nablus'taki Beyta, Beyt Dajan ve Deir el-Hatab kasabalarında düzenlenen gösterilere müdahalesi sonucu 1 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 90 Filistinlinin de yaralandığını belirtti. Cibril, başından gerçek mermi ile vurulan 28 yaşındaki Filistinlinin kaldırıldığı An-Najah Hastanesi'nde hayatını kaybettiğini ifade etti. - BATI ŞERİA

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