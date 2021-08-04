İsrail'den Lübnan'a topçu saldırısı

Antalya, Muğla, Isparta, Aydın ve Denizli'de mücadele sürerken bir ilde daha yangın çıktı

- İsrail'den Lübnan'a topçu saldırısı İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail'e atılan füzelere karşılık olarak Lübnan'a topçu saldırısı düzenlediği açıkladı.

- İsrail'den Lübnan'a topçu saldırısı

TEL AVİV - İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail'e atılan füzelere karşılık olarak Lübnan'a topçu saldırısı düzenlediği açıkladı.

İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail'e 3 füzenin atılmasının ardından yanıt olarak Lübnan'a topçu saldırısı düzenledi. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Ordu birlikleri, İsrail topraklarına fırlatılan füzelere yanıt olarak şu anda Lübnan sınırındaki hedefleri vuruyor" denildi. İsrail ordusunun attığı füzelerin düşmesi sonucu yangının çıktığı öğrenildi. Olayda yaralı ve ölü sayısına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar