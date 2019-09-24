İsrail'deki siyasi kriz dönüşümlü başbakanlıkla aşılabilir mi?

24.09.2019 00:15

İsrail'de 17 Eylül'de yapılan erken genel seçimin ardından yaşanan siyasi çıkmazı aşmak için kimin başbakan olacağı üzerine uzlaşı arayışı sürüyor. Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ülkenin en uzun süreli başbakanı olan Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu ve rakibi Mavi-Beyaz İttifakı'nın lideri Benny Gantz ile biraraya geldi.



Birlik hükümeti kurulması en uygun olasılık olarak görülüyor. Her ne kadar cumhurbaşkanlığı rolü sembolik olsa da Rivlin'in bu siyasi çıkmazda hükümeti kurabileceğine en yakın gördüğü adayı başbakan olarak ataması bekleniyor. Rivlin'in seçeceği adayın 28 gün içinde hükümeti kurması gerekiyor. Seçilen ilk adayın başarısız olması halinde bu kez hükümeti kurma görevi ikinci adaya verilecek. Her iki adayın da başarısız olması halinde ülke üçüncü bir erken seçime gidecek. Euronews.com'da Görüntüle