İsrail'de Netanyahu hükümeti kuramadı, rakibi Benny Gantz görevlendirilecek

21.10.2019 23:18

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, koalisyon kurmak için gerekli çoğunluğu sağlayamaması sebebiyle hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'e iade etti.



Netanyahu yayınladığı video mesajda, koalisyon kurması için tanınan sürenin dolmasına 2 gün kala yeterli çoğunluğu sağlayamadığı için hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Rivlin'e iade ettiğini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle