İsrail'de Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle yeni kısıtlamalar getirildi
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İsrail'de Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle yeni kısıtlamalar getirildi

İsrail'de Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle yeni kısıtlamalar getirildi
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle önlemlerin bir kısmı yeniden yürürlüğe konuldu.

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle önlemlerin bir kısmı yeniden yürürlüğe konuldu.

Hükümetin aldığı karar doğrultusunda, bugünden itibaren kapalı veya açık alanlarda yapılan etkinliklere giriş için "yeşil geçiş sistemi" zorunluluğu uygulanmaya başlandı.

Bu sisteme göre, etkinliklere katılmak isteyenlerin, aşı sertifikasını, Kovid-19'u atlattığını gösteren belgeyi ya da en fazla 72 saat önce yapılmış test sonucunun negatif olduğunu gösteren mesajı ibraz etmesi gerekiyor.

Ayrıca kapalı ve açık alanlarda 100'den fazla kişinin katıldığı etkinliklerin tümünde katılımcıların maske takması zorunlu hale getirildi.

Bu önlemlere ek olarak bakanlıklar, yüzde 50 personel kapasitesiyle çalışacak.

Öte yandan yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de Kovid-19 vakalarının toplam sayısı 900 bine yaklaştı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 2 bin 886 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısının 898 bin 433'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 6 bin 535'e yükseldiği, hastalardan 348'nin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Aşılama sayesinde geçen aylarda salgını kontrol altına almaya başaran İsrail'de 19 Nisan'da açık, 15 Haziran'da kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.

Vakalardaki artış nedeniyle 25 Haziran'da yeniden kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu uygulanmaya başlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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