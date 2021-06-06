İsrail'de kapalı alanlarda da maske takma zorunluluğu kaldırılıyor
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İsrail'de kapalı alanlarda da maske takma zorunluluğu kaldırılıyor

Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Dünya

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusunun 5.5 milyonunu aşılayan İsrail'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kapalı alanlardaki maske takma zorunluluğu 15 Haziran'dan itibaren kaldırılacak.

Nüfusuna oranla dünyada en fazla Kovid-19 aşısı yapılan ülke konumunda bulunan İsrail'de koronavirüs salgınına karşı yeni safhaya geçiliyor.

15 HAZİRAN'DAN SONRA UYGULANMAYACAK

Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, günlük vakaların düşük seyretmeye devam etmesi halinde 15 Haziran'dan itibaren kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun uygulanmayacağını belirtti.

19 NİSAN'DA DA AÇIK ALANDA MASKE ZORUNLULUĞU KALKMIŞTI

Aşılama sayesinde salgını kontrol altına almayı başaran ve şubat ayından bu yana Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmeye başlandığı İsrail'de, 19 Nisan'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.

NÜFUSLARININ YARISINDAN FAZLASINI AŞILADILAR

İsrail'de bugüne kadar 5 milyon 455 bin kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 5 milyon 137 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı. Ocak 2021'de 84 bini aşan aktif vaka sayısı aşılama sayesinde 216'ya düşerken, geçen hafta günlük vaka sayısı da çoğunluğu yurt dışından dönen kişiler olmak üzere 20'nin altına inmişti.

İsrail'de kapalı alanlarda da maske takma zorunluluğu kaldırılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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