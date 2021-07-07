İsrail'de ilk kez Covid-19'un Delta Plus mutasyonu tespit edildi
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İsrail'de ilk kez Covid-19'un Delta Plus mutasyonu tespit edildi

İsrail'de ilk kez Covid-19'un Delta Plus mutasyonu tespit edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail'de Covd-19'un Hindistan'da ortaya çıkan Delta Plus mutasyonu ilk kez tespit edildi.

İsrail'de Covd-19'un Hindistan'da ortaya çıkan Delta Plus mutasyonu ilk kez tespit edildi.

Korona virüs salgınına karşı tüm dünyada aşılama kampanyaları devam ederken, virüsün mutasyonları salgını kontrol altına alma çabalarını güçleştiriyor. İsrail'de Covid-19'un Hindistan'da tespit edilen Delta mutasyonunu yeniden mutasyona uğraması sonucu ortaya çıkan Delta Plus mutasyonu ilk kez tespit edildi. Delta Plus'ın İsrail'e yurt dışından gelen aşılı bir yolcuda tespit edildiği belirtilirken, yolcu ile temaslı olan diğer bir kişinin ise test sonucunun beklendiği aktarıldı.

İsrail medyasında yer alan bazı haberlerde ise, Delta Plus'ın şu ana kadar 4 kişide tespit edildiği aktarıldı.

Hükümet, vakaların artmasının ardından İsrail'e gelen tüm yolcuların aşılanmış olsalar bile, Covid-19 test sonuçları negatif çıkana kadar karantina zorunluluğu getirdi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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