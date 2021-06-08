İsrail'de fanatiklerin Kudüs'teki "bayrak yürüyüşüne" yeniden izin verildi

İsrail kabinesinin, İsrail-Filistin arasındaki çatışmaları yeniden alevlendirmesi korkusu ile rafa kaldırdığı "bayrak yürüyüşüne" izin verdiği aktarılarak, yürüyüşün 15 Haziran'da düzenlenmesi beklendiği ifade edildi.

İsrail kabinesinin, İsrail-Filistin arasındaki çatışmaları yeniden alevlendirmesi korkusu ile rafa kaldırdığı "bayrak yürüyüşüne" izin verdiği aktarılarak, yürüyüşün 15 Haziran'da düzenlenmesi beklendiği ifade edildi.

İsrail, bölgede yeniden gerilimi ve tansiyonu yükseltecek adımlar atmaya devam ediyor. İsrail kabinesinin, geçtiğimiz perşembe günü polis tarafından izin verilmeyen ve İsrail-Filistin arasındaki çatışmaları yeniden alevlendirmesi korkusu ile rafa kaldırılan "bayrak yürüyüşüne" izin verdiği aktarıldı. 10 Mayıs'ta fanatik Yahudiler tarafından yapılması planlanan yürüyüş, Hamas'ın tüm uyarılarına rağmen yapılmasının ardından roketle karşılık verilmişti. İsrail-Filistin arasında süren 11 günlük çatışmaların fitili ateşlenmişti.

NETANYAHU PAZAR GÜNÜ KOLTUĞUNA VEDA EDEBİLİR

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun hükümeti kurmakta başarısız olmasının ardından geçtiğimiz hafta Yamina Partisi lideri Naftali Bennett, Yesh Atid Partisi lideri Yair Lapid ile koalisyon hükümeti kurmayı başardığını açıklamıştı. İsrail Parlamentosunda (Knesset), sağ, sol, merkezci ve Arap partilerinden oluşan koalisyonun güvenoyu oylamasının Pazar günü yapılacağı açıklanmıştı. Oylamada koalisyon hükümetinin güvenoyu alması durumunda 12 yıllık Netanyahu döneminin sona ermesi ile bölgede gerilimi artıracak olan yürüyüşe ise Bennett ve ortağı Lapid karar verecek. İsrail'in önde gelen siyasi muhabiri Tal Schneider, "Bayrak geçit töreni, hükümetin yemin etmesinden 2 gün sonra, 15 Haziran'a ertelendi, yani Naftali Bennett'in başı ağrıyacak" dedi.

BAYRAK YÜRÜYÜŞÜ

Bayrak yürüyüşü, çoğunluğu fanatikler oluşan gruplar tarafından İsrail bayraklarıyla Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Şam Kapısı'na gelerek "bayrak yürüyüşü" gerçekleştiriyor. Şam Kapısı'ndan geçen Yahudiler, "Ağlama Duvarı" olarak adlandırdıkları Burak Duvarı'na kadar yürüyor.

Yahudiler, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nda İsrail'in Doğu Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Eski Şehir bölgesini işgal etmesini her yıl "Kudüs Günü" olarak kutluyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı