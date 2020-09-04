İsrail'de drone ile gökyüzünden uyuşturucu madde dağıtıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İsrail'de drone ile gökyüzünden uyuşturucu madde dağıtıldı

İsrail'de belirli bir uyuşturucu maddenin yasal olmasını savunan bir grup, başkent Tel Aviv'de içinde söz konusu uyuşturucu maddenin bulunduğu plastik poşetleri drone ile gökyüzünden bıraktı.

04.09.2020 17:07 | Son Güncelleme: 04.09.2020 17:44

İsrail'de belirli bir uyuşturucu maddenin yasal olmasını savunan bir grup, başkent Tel Aviv'de içinde söz konusu uyuşturucu maddenin bulunduğu plastik poşetleri drone ile gökyüzünden bıraktı. O anlar kameraya yansıdı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, olayı, söz konusu uyuşturucu maddenin yasallaştırılmasını savunan 'Yeşil Drone' isimli grup gerçekleştirdi. İçinde söz konusu uyuşturucu maddenin bulunduğu poşetler başkent Tel Aviv'deki Rabin Meydanı üzerine drone ile gökyüzünden bırakıldı. Olayı gerçekleştiren grubun, uyuşturucu maddeyi drone ile gökyüzünden bırakmadan önce bir mesaj yayımladığı ve mesajda "Zamanı geldi. Bu bir kuş mu? Bu bir uçak mı? Hayır, bu gökyüzünden ücretsiz uyuşturucu madde dağıtan Yeşil Drone" ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olaydan kısa süre sonra açıklama yapan polisin, 30 yaşlarında 2 kişiyi gözaltına aldığı ifade edildi. Ayrıca, polisin olay yerine gelmesinden önce durum karşısında şaşkına dönen birçok kişinin gökyüzünden bırakılan paketleri topladığı belirtildi.


İsrail'de drone ile gökyüzünden uyuşturucu madde dağıtıldı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mfö Sibel Can Demet Akalın Yıldız Tilbe
Spor Erkan Kamat Fatih Terim Lionel Messi Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla Eylül Futbol Antalya Türk Lirası
Şu an buradasınız: İsrail'de drone ile gökyüzünden uyuşturucu madde dağıtıldı - Tel Aviv
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 17:44:27. #1.14#
title