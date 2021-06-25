İsrail'de delta varyantı alarmı! Kapalı alanlardaki maske takma zorunluluğu geri döndü
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İsrail'de delta varyantı alarmı! Kapalı alanlardaki maske takma zorunluluğu geri döndü

İsrail'de delta varyantı alarmı! Kapalı alanlardaki maske takma zorunluluğu geri döndü
BBC - Haberler | Dünya

Koronavirüsle mücadelede en başarılı ülkelerden biri olarak gösterilen ve nüfusun yarısından fazlası bağışıklık kazanan İsrail'in başı delta varyantıyla ciddi şekilde belada. İsrail, korona önlemlerini kaldırdıktan birkaç gün sonra yeni vakalardaki artış nedeniyle kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunu geri getirdi.

Ay başında yeni vaka sayısı sıfırlanan İsrail'de günlük vakalar yeniden 100'ün üzerine çıktı. Vakaların çoğunun ülke dışından girenlerden kaynaklanan Delta varyantı bağlantılı olduğu belirtildi.

NÜFUSUN YARISINDAN FAZLASI BAĞIŞIKLIK KAZANDI

Covid-19 ile mücadelede en başarılı ülkelerden biri olarak gösterilen ve dünyada en hızlı aşılama programının uygulandığı İsrail'de 9.3 milyonluk nüfusun yarısından fazlası kısmen veya tamamen bağışıklık kazandı.

"KAYGI VEREN BİR DİĞER MESELE DE ENFEKSİYONLARIN YAYILMASI"

Ancak İsrail'in koronavirüsle mücadeleden sorumlu yetkilisi Nachman Ash, kısıtlamaların kaldırılmasından 10 gün sonra yaptığı açıklamada artan vakalar nedeniyle kapalı alanlarda yeniden maske takılması gerektiğini söyledi. Radyo kanalına konuşan Ash, "Her geçen gün sayıların katlandığını görüyoruz. Kaygı veren bir diğer mesele de enfeksiyonların yayılması" dedi.

TURİSTLERİN GİRİŞİ ERTELENDİ

Ülkede vaka sayılarında en fazla artışın görüldüğü kuzey şehri Binyamina "kırmızı bölge" ilan edildi. Aylar sonra ilk defa bir şehir kırmızı listeye alınmış oldu. İsrail ayrıca aşılanan turistlerin ülkeye giriş iznini de bir ay erteledi.

CAN KAYBI 7 BİNE YAKIN

İsrail, 2019'un sonlarında salgından en çok etkilenen ülkelerden biriydi. Ocak ayında haftalık vaka sayıları 60 bini buluyordu. Ülkede üç defa sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve vaka sayılarında büyük oranda düşüş görüldü. Aşılama programının da hızlandırılması üzerine bağışıklık kazananların oranı da arttı. İsrail'de Covid-19 nedeniyle yaşanan can kaybı 6.400'den fazla.

BBC
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