İsrail'de bir yüzme havuzunda klor gazı sızıntısından 40 kişi zehirlendi
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İsrail'de bir yüzme havuzunda klor gazı sızıntısından 40 kişi zehirlendi

İsrail'de bir yüzme havuzunda klor gazı sızıntısından 40 kişi zehirlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İsrail'in Celile bölgesinde yer alan Kfar Vradim kasabasındaki bir yüzme havuzunda yaşanan klor gazı sızıntısı nedeniyle 40 kişi zehirlendi.

İsrail'in Celile bölgesinde yer alan Kfar Vradim kasabasındaki bir yüzme havuzunda yaşanan klor gazı sızıntısı nedeniyle 40 kişi zehirlendi.

İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde yer alan Kfar Vradim kasabasındaki bir yüzme havuzunda klor gazı sızıntısı yaşandı. Bölgeye çok sayıda polis, 40 ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda 40 kişinin zehirlendiği belirtilirken, bunlardan 29'unun Nahariya kentindeki Galilee Tıp Merkezi'ne 16 kişinin ise Safed kentindeki Ziv Hastanesi'ne kaldırıldığı aktarıldı. Yarlılardan bazılarının durumunun ciddi olduğu ifade edildi. Bölgeyi güvenlik kordonu altına alan polis ekipleri, olay ilişkin soruşturma başlattı. - TEL AVİV

İsrail'de bir yüzme havuzunda klor gazı sızıntısından 40 kişi zehirlendi
İsrail'de bir yüzme havuzunda klor gazı sızıntısından 40 kişi zehirlendi
İsrail'de bir yüzme havuzunda klor gazı sızıntısından 40 kişi zehirlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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