İsrail'de 44 kişinin öldüğü katliam gibi kutlamanın görüntüleri ortaya çıktı

İsrail'in kuzeyinde, Musevilerin Lag BaOmer Bayramı'nın kutladığı alanda izdiham çıktı. İlk belirlemelere göre 44 kişinin yaşamını yitirdiği, 150'den fazla insanın ise yaralandığı katliam gibi kutlamanın görüntüleri ortaya çıktı.

İsrail'in kuzeyinde, Safed kenti yakınlarında bulunan Meron Dağı'nda Musevilerin Lag BaOmer Bayramı'nı kutladığı alanda dün gece izdiham yaşandı.

44 ÖLÜ, 150'DEN FAZLA YARALI

Olay sonrası bölgeye 6 ambulans helikopter gönderildi, çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Gün ağardığında yapılan açıklamada ise 44 kişinin hayatını kaybettiği, 150'den fazla insanın ise yaralandığı belirtildi.

İZDİHAM ANI KAMERADA

Tüyler ürperten olaya ilişkin ilk görüntüler ise ortaya çıktı. Videoda önce binlerce kişinin dip dibe halkalar oluşturup müzik eşliğinde zıpladığı anlar yer alıyor. Sonrasında ise henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yaşanan izdiham görülüyor. Kalabalıkta sıkışan insanların çaresiz anları anbean kameraya yansıyor.

"AĞIR FELAKET"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Twitter'dan yayımladığı mesajda, olayın "ağır felaket" olduğunu ve yaralıların iyileşmesi için dua ettiklerini dile getirdi.