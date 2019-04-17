İsrail Cumhurbaşkanı Seçimleri Kazanan Netanyahu'ya Hükümeti Kurma Görevini Verdi
İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, genel seçimlerde partisi birinci olan Başbakan Binyamin Netanyahu'ya koalisyon hükümetini kurma görevini verdi. İlk kez 1996'da Başbakanlık koltuğuna oturan Netanyahu, 2009'dan bu yana aralıksız olarak bu koltuğu elinde tutuyor
İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, genel seçimlerde partisi birinci olan Başbakan Binyamin Netanyahu'ya koalisyon hükümetini kurma görevini verdi.
Cumhurbaşkanı Rivlin, meclise giren tüm sağ partilerin desteğini alan Netanyahu'yu yeni koalisyon hükümetini kurmakla görevlendirdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com