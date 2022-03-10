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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Türkiye'den ayrıldı

AA - Gülsüm İncekaya - Güncel
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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Türkiye'den ayrıldı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Türkiye'den ayrıldı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Türkiye'den ayrıldı.

Herzog, Türkiye'de yaptığı 2 günlük ziyaret kapsamında İstanbul'da Yahudi cemaatinin üyeleriyle bir araya geldi.

Beyoğlu'nda bulunan Neve Şalom Sinagogu'ndaki ibadet töreninin ardından Herzog ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Atatürk Havalimanı'ndan İsrail'e hareket etti.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Türkiye'den ayrıldı

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Türkiye'den ayrıldı

AA / Gülsüm İncekaya - Güncel

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