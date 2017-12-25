İsrail Batı Şeria'da Yasa Dışı Mevkiler Oluşturulmasına Göz Yumuyor

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı mevkiler oluşturulmasına göz yumduğu bildirildi.



Haaretz gazetesinin haberine göre, 2005 yılında dönemin Başbakanı Ariel Şaron'a sunulan raporun ardından artık yasa dışı mevkiler kurulmasına izin verilmemesi kararı alınmasına rağmen işgal altındaki Batı Şeria'da havadan çekilen fotoğraflar ve Sivil Yönetim biriminin verileri, bu yasa dışı mevkilerin yapımının durmadığını gösterdi.





Yetkililerin bu mevkilerle mücadele ettiği öne sürülse de habere göre bu yerleşimler zaman zaman tanınıyor ve hatta koruma ve yardım alabiliyor.



Buna göre bölgede 2011 yılından bu yana 17 yasa dışı mevki kuruldu. Haberde, bunlardan 14'ünün İsrail yönetiminin Batı Şeria'da faaliyet gösteren birimi Sivil Yönetim tarafından bilindiğine işaret edildi.



Bu mevkilerden 11'i çiftlik gibi gösterilerek oluşturulurken, 3'ü de mevcut yerleşim yerlerine yakın fakat bağlantılı olmayan noktalarda inşa edildi.



Mevkilerin çoğunda, 18 yaşının altında "mevzi gözcüsü" adı altında gençler, kurulan çadır ya da prefabriklere yerleştirildi.



Seçilen yerler tesadüf değil



Bunun yanında havadan çekilen fotoğraflar, bu yasa dışı mevkiler için seçilen yerlerin tesadüf olmadığını gösteriyor.





Mevkilerin, Filistinlilerin özel mülkiyetlerine değil, devlet arazisi üzerine kurulduğu görülüyor. Bu da bu mevkilerin gelecekte yasallaşma şansının arttığı anlamına geliyor.





Bu mevkilerin hepsi yasa dışı olsa da buraların boşaltılmasıyla ilgili bir plan olup olmadığı da bilinmiyor. Nitekim Haaretz tarafından elde edilen bilgilere göre buralara yönelik yıkım emirleri çıkartılsa da bir yer hariç şu ana kadar bunlar uygulanmış değil. Habere göre yıkılan tek mevki de başka bir noktada tekrar kuruldu.



Bakanlıkça fonlanan STK'dan yaşa dışı mevki



Ayrıca bazı mevkilere dair ayrıntılara yer verilen habere göre, sivil toplum kuruluşları (STK) da işin içine girebiliyor.



Kudüs'ün doğusundaki Kfar Adumim bölgesi yakınlarında, Filistinlilere ait özel mülkiyetlerle çevrelenmiş bir alanda kurulan yasa dışı Hill 387 mevkisinde, "İbrani Çoban" anlamına gelen Haroeh Ha'ivri isimli bir STK faaliyet gösteriyor.



STK bu mevkide amacının "şiddet yanlısı gençleri mevki gözcüsü olarak rehabilite etmek olduğunu" ileri sürüyor. Belgeler ise kurumun İsrail Eğitim Bakanlığı tarafından fonlandığını ortaya koyuyor.



Bakanlık ilk başta bu STK'nın yasa dışı mevki kurduğunu inkar etse de belgeler, mevkinin yalnızca gayrimeşru kurulduğunu değil, aynı zamanda geriye dönük meşrulaştırılmayı da amaçladığını gösteriyor.