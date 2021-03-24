Son dakika politika: İsrail'de sandık çıkış anketlerine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi seçimi önde götürüyor.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika politika: İsrail'de sandık çıkış anketlerine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi seçimi önde götürüyor.

24.03.2021 00:46 | Son Güncelleme: 24.03.2021 01:03
Son dakika politika: İsrail'de sandık çıkış anketlerine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi seçimi önde götürüyor.

Son dakika gelişmesine göre İsrail'de sandık çıkış anketlerine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi seçimi önde götürüyor.

İsrail'de sandık çıkış anketlerine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi seçimi önde götürüyor. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Vladimir Putin Enis Berberoğlu Numan Kurtulmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Kemal Sunal Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Şenol Güneş Mesut Bakkal Gökhan Gönül Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şişli Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika politika: İsrail'de sandık çıkış anketlerine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi seçimi önde götürüyor. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 01:04:58. #1.16#
title