Son dakika politika: İsrail'de sandık çıkış anketlerine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi seçimi önde götürüyor.
24.03.2021 00:46 | Son Güncelleme: 24.03.2021 01:03
Son dakika gelişmesine göre İsrail'de sandık çıkış anketlerine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi seçimi önde götürüyor.
İsrail'de sandık çıkış anketlerine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi seçimi önde götürüyor. - TEL AVİV
Kaynak: İhlas Haber Ajansı