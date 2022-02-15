İsrail Başbakanı, Bahreyn'de Dışişleri, Sanayi ve Ulaştırma Bakanlarıyla görüştü

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, resmi ziyaret için gittiği Bahreyn'de Dışişleri, Sanayi ve Ulaştırma Bakanlarıyla bir araya geldi.

Başbakanlık Sözcüsü Ofir Gendelman, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Bennett'in Bahreyn ziyaretine ilişkin bilgi verdi.

Başbakan'ın, İsrail ile Bahreyn arasında dün imzalanan araştırma ve geliştirme anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını belirten Gendelman, Bennet'in, Bahreyn Dışişleri, Sanayi ve Ulaştırma Bakanlarıyla bir araya geldiğini ifade etti.

Görüşmelerde, ekonomi ve teknoloji alanlarında iş birliğini artırma yöntemleri ile İsrail ve Bahreyn'in ortak coğrafi özelliklerinden en iyi şekilde yararlanma yollarının konuşulduğunu aktaran Gendelman, ekonomik proje sahipleri ile Müslüman ve Yahudi iş adamlarına yönelik fırsatların ele alındığını kaydetti.

Gendelman ayrıca Başbakan'ın, iki ülke bakanları arasındaki "güçlü ve etkili" ilişkilerden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Ülke tarihinde bir ilk olma özelliği taşıyan ziyaret kapsamında İsrail Başbakanı dün akşam Bahreyn'e gelmişti.

Tel Aviv ile Manama yönetimleri arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle "ilişkileri normalleştirme anlaşması" imzalanmıştı.

AA - Güncel