İsrail askerinin ters kelepçe taktığı Filistinli müzisyen, sorduğu sorularla gündem oldu
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İsrail askerinin ters kelepçe taktığı Filistinli müzisyen, sorduğu sorularla gündem oldu

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Dünya

İsrail askerlerinin zulmüne karşı direnen isimler arasında yer alan Filistinli sanatçı Meryem Afifi, kendisini kelepçeleyen İsrail askerine "Sen küçük bir çocukken, geleceğe dair hayaller kurarken bunu mu hayal ettin? Yanlış taraf olmayı mı? Büyüyünce zalim olacağım mı dedin?" şeklinde sorular yöneltti. O anlara ilişkin video sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

İsrail'in işgal girişimine karşı başlayan protesto gösterilerine Filistinli sanatçı Meryem Afifi de destek verdi. Filistinli Sanatçı Afifi kendisini darp edip gözaltına alan İsrailli askere gülümseyerek karşılık verdi.

İsrail askerinin ters kelepçe taktığı Filistinli müzisyen, sorduğu sorularla gündem oldu

"BÜYÜYÜNCE ZALİM OLACAĞIM MI DEDİN?"

Ters kelepçe takılarak gözaltına alınan Meryem Afifi o anlarda kendisini gözaltına alan İsrailli askere "Ben ne yaptım? Dövülen bir çocuğu korumaya çalıştığım için mi? Evlerinden çıkarılmak istenen insanları koruduğum için mi bu haldeyim? Sen şu an ne hissediyorsun? Biliyorum sen de bir insansın, bir ailen var, belki çocukların var. Onlar büyüdüğünde zalimlerin tarafında olmasını ister misin? Sen küçük bir çocukken, geleceğe dair hayaller kurarken bunu mu hayal ettin? Yanlış taraf olmayı mı? Büyüyünce zalim olacağım mı dedin? Büyümeyi hayal eden ve rüya gören bir çocukken istediğin bu muydu?" şeklinde sorular yöneltti.

İsrail askerinin ters kelepçe taktığı Filistinli müzisyen, sorduğu sorularla gündem oldu

İSRAİL ASKERİ TEK KELİME EDEMEDİ

O anlarda Filistinli sanatçının sorularına maruz kalan İsrail askerinin tek kelime dahi edememesi dikkat çekti. O anlara ilişkin video kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi. Birçok kişi videoyu "Filistinli müzisyen Meryem Al Afifi'nin gülüşü direnişin simgesi oldu" notuyla paylaştı.

İsrail askerinin ters kelepçe taktığı Filistinli müzisyen, sorduğu sorularla gündem oldu
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haber Yorumları (1)
İBRAHİM KORKMAZ: führer'e selam olsun
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500
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