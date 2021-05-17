İsrail ambargosu Filistinlileri karanlıkta bırakacak: Son 2 gün!

İsrail hükümeti tarafından ablukaya alınmış halde yaşamaya çalışan Filistinlilere bir darbe daha geldi. İsrailliler yaşamın giderek zorlaştığı Filistinlileri bu kez de enerjiden yoksun bırakmak için düğmeye bastı. Bezdirme politikalarında her gün yeni bir yöntem bulan İsrail bu sefer de hastaneler dahil olmak üzere her yeri karanlığa boğacak.