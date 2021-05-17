İsrail ambargosu Filistinlileri karanlıkta bırakacak: Son 2 gün!
İsrail hükümeti tarafından ablukaya alınmış halde yaşamaya çalışan Filistinlilere bir darbe daha geldi. İsrailliler yaşamın giderek zorlaştığı Filistinlileri bu kez de enerjiden yoksun bırakmak için düğmeye bastı. Bezdirme politikalarında her gün yeni bir yöntem bulan İsrail bu sefer de hastaneler dahil olmak üzere her yeri karanlığa boğacak.
SON 2-3 GÜN
İsrail güçleri Gazze'ye yakıt girmesine izin vermiyor. Gazze'de bulunan elektrik santraline gidecek olan yakıtlara İsrail güçlerinden engelleme geldi. Bu ambargo nedeniyle Filistin'in elektriğinin 2-3 gün içinde tamamen kesilmesi ve karanlığa gömülmesi bekleniyor.
Gazze'deki Elektrik Dağıtım Şirketi Sözcüsü Muhammed Sabit, yaptığı açıklamada "Elektrik krizinin muhtemel yıkıcı etkilerinden İsrail sorumlu olacaktır." dedi.
Sabit, uluslararası topluma Gazze Şeridi'nin tek ticari sınır kapısı olan Kerm Ebu Salim'in açılması ve akaryakıt ambargosunun kaldırılması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu.
ELEKTRİK ŞİRKETİ 8 MİLYON DOLAR ZARARDA
Sabit ayrıca, İsrail'in geçtiğimiz haftaki saldırıları sebebiyle Elektrik Dağıtım Şirketinin 8 milyon dolar zarara uğratıldığını ifade etti ve devam etti "Savaş uçaklarının yolları bombalaması sebebiyle hedeflenen bölgelere ulaşamıyoruz."