İspirto nedir? İspirto içilir mi?
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İspirto nedir? İspirto içilir mi?

15.03.2021 14:18 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:31
İspirto nedir? İspirto içilir mi?

Kimyasal bir madde olan ispirto ile günlük hayatımızda sıkça karşılaşırız. Birçok alanda kullanılan ispirto hakkında son günlerde araştırmalar arttı. İspirtonun ne olduğu kullanım alanlar hakkında bilgi almak için haberimize göz atın. İspirto nedir? İspirto içilir mi? Sorularının cevabını sizin için derledik.

Kimyasal bir madde olan ispirto ile günlük hayatımızda sıkça karşılaşırız. Birçok alanda kullanılan ispirto hakkında son günlerde araştırmalar arttı. İspirtonun ne olduğu, kullanım alanlar hakkında bilgi almak için haberimize göz atın. İspirto nedir? İspirto içilir mi? Sorularının cevabını sizin için derledik. İşte detaylar!

İSPİRTO NEDİR?

İspirto, sözlükte "içki, alkol" anlamlarında kullanılır. Kimyasal bir madde olan İspirtonun birçok kullanım alanı mevcuttur. Bunların başında evlerin temizlik işlerinde, yakılacak olan bir malzemen,n tutuşturulmasında kullanılır. Yani hem temizlik hem yakacak maddesi olarak kullanılır. Temizlikte kullanımında dikkat edilmeli. Genel itibari ile yakıcı bir madde olan ispitonun kullanımında dikkatli olunması gerekir.

İspirto kelimesinin aslı, latince " can, ruh, hayatın özü" kelimelerinden gelmektedir. Yanıcı ve zehirli bir madde olan ispirto, mavi veya mor renkli olabilir. Oda sıcaklığında sıvı halde bulunur.

İSPİRTO İÇİLİR Mİ?

İspirto içilmez. İçildiği takdirde kötü sonuçlar doğurur. İspirto, etil alkolün içecek olarak ve gıdalarda kullanılmamasını sağlamak için içine metil alkol katılarak üretilir. Tehlikesinden dolayı tanınması için renklendirilmiştir. Bu sayede, içkilerden ve gıda alkolünden yüksek vergi alınırken ispirtonun vergisi düşük tutulabilmiştir. Başka bir deyişle, ispirto içerek vergi kaçırmaya çalışmanın sonucu kör olmak ya da ölmek olarak gerçekleşmektedir. İçildiğinde karaciğerde formaldehite ve dolayısıyla formik asite dönüşerek zehirler.

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