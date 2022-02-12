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İspir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'na yeniden Feyizoğlu seçildi.

AA, Köksal Sayın - Güncel
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İspir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'na yeniden Feyizoğlu seçildi.

İspir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'na yeniden Süphan Şahin Feyizoğlu seçildi.

ERZURUM (AA) - İspir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'na yeniden Süphan Şahin Feyizoğlu seçildi.

İspir Belediyesi Fazilet Dağcı Çığlık Konferans Salonu'nda düzenlenen seçime, Erzurum Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat, Erzurum Ticaret İl Müdürü Fatma Demir, Ticaret Bakanlığından Turgut Özer, Ferhat Karaduman ve Gülcan Yılmaz da katıldı.

Seçime tek aday giren Feyizoğlu, 65 üyenin oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Feyizoğlu, seçimden sonra yaptığı konuşmada, 27 yıldır bu görevi yerine getirdiğini belirterek, seçime katılan esnaf üyelere teşekkür etti.

Yönetim üyeleri ile birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak hizmetlerine devam edeceklerini ifade eden Feyizoğlu, esnaflardan kendilerine desteklerini sürdürmelerini istedi.

AA / Köksal Sayın - Güncel

Fazilet Dağcı Çığlık, Esnaf ve Sanatkarlar, Erzurum, Esnaf, Güncel, Haberler

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