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İspir'de Muhtarlar Derneği Başkanlığına Yaşar Dursun seçildi

AA / Köksal Sayın - Haberler | Güncel
İspir'de Muhtarlar Derneği Başkanlığına Yaşar Dursun seçildi

Erzurum'un İspir ilçesinde Muhtarlar Derneği Başkanlığına Yaşar Dursun seçildi.

ERZURUM (AA) - Erzurum'un İspir ilçesinde Muhtarlar Derneği Başkanlığına Yaşar Dursun seçildi.

İspir Belediyesi Fazilet Dağcı Çığlık Konferans Salonu'nda yapılan kongreye 91 üye muhtar katıldı.

Köprüköy Mahallesi Muhtarı Musa Odabaşı'nın divan başkanlığında gerçekleştirilen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Kongrede, Zeyrek Mahallesi Muhtarı ve eski Muhtarlar Derneği Başkanı Kazım Azgün'ün katılımcılara teşekkür konuşmasının ardından oy verme işlemine geçildi.

Dernek başkanlığı için daha önce iki kez seçilen Elmalı Mahallesi Muhtarı Yaşar Dursun ile Kavaklı Mahallesi Muhtarı Recep Arslan yarıştı. Oy verme işleminin ardından yapılan sayımda 91 geçerli oyun 55'ini alan Yaşar Dursun üçüncü kez dernek başkanlığına seçildi.

Dursun, kendisini destekleyen üyelere teşekkür ederek, birlik ve beraberlik içerisinde yerel yönetimle tüm mahallelerin hizmetinde olacaklarını kaydetti.

İspir'de Muhtarlar Derneği Başkanlığına Yaşar Dursun seçildi

İspir'de Muhtarlar Derneği Başkanlığına Yaşar Dursun seçildi

İspir'de Muhtarlar Derneği Başkanlığına Yaşar Dursun seçildi

İspir'de Muhtarlar Derneği Başkanlığına Yaşar Dursun seçildi

AA / Köksal Sayın - Son Dakika Haberleri
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Haber: İspir'de Muhtarlar Derneği Başkanlığına Yaşar Dursun seçildi - Haberler
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