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Isparta'ya çamur yağdı

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Enes Yapalıkan - Haberler | Güncel

- Isparta'ya çamur yağdı Isparta'da dün etkili olan fırtına ve yağmur vatandaşlara zorlu anlar yaşattı.

ISPARTA (İHA) - - Isparta'ya çamur yağdı

ISPARTA - Isparta'da dün etkili olan fırtına ve yağmur vatandaşlara zorlu anlar yaşattı. Haftanın ilk gününden itibaren etkili olan toz taşınımının ardından araçları çamura bürünen sürücüler, oto yıkamacıların yolunu tuttu.

Isparta'da dün gece etkili olan çamur yağışı sonrası birçok vatandaş, park yerlerindeki araçlarının üzerinin çamurla kaplandığını görünce şaşkınlık yaşadı. Fırtınanın etkisini yitirmesi, yağmurun da sona ermesiyle birçok sürücü oto yıkamacılara gitti. Oto yıkamalarda yoğunluk yaşandı.

Isparta'ya çamur yağdı

Isparta'ya çamur yağdı

Isparta'ya çamur yağdı

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