Isparta Valiliği'nden Çipli Kimlik Kartı Açıklaması

Isparta Valiliği, çipli kimlik kartlarının yılsonu itibariyle dağıtımının durdurulacağı ve yeni yıl itibariyle yüksek rakamların ödeneceği yönünde sosyal medya paylaşımları üzerine yazılı açıklama yaptı.



Isparta Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından, son günlerde sosyal medya ve bazı basın-yayın organlarında çıkan çipli kimlik kartları hakkındaki asılsız haberlerle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Çipli kimlik kartlarının yıl sonu itibariyle dağıtımının durdurulacağı ve yeni yıl itibariyle fahiş rakamlar ödeneceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, nüfus müdürlüklerinde izdiham oluştuğuna dikkat çekildi. Açıklama şöyle devam etti:



"Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına ilişkin yasal düzenleme 27.01.2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, 02.01.2017 tarihi itibariyle ülke genelinde Kimlik Kartı başvuruları alınmaya başlamıştır. Son zamanlarda basın yayın organları ile sosyal medyadan yayılan kimlik kartlarının dağıtılmasının yılsonu itibariyle son bulacağı, kimlik kartı bedelinin fahiş oranda artacağı gibi asılsız haberler ve söylemlerle nüfus müdürlüklerimizde izdihama neden olmaktadır. Bu nedenle, kimlik kartları bedellerinin 2018 yılı itibariyle 'Değerli Kağıtlar' değerleme oranlarıyla güncelleneceği ve bu oranın asılsız haberlerde iddia edildiği gibi yüksek olmadığı, mevcut nüfus cüzdanlarının geçerliliğini yitirdiğine dair herhangi bir son tarih ve yasal düzenleme bulunmadığı, mevcut nüfus cüzdanlarının halen geçerli olduğu, vatandaşlarımızın bu konuda daha sağduyulu davranmaları ve asılsız haberlere itibar etmemeleri hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - ISPARTA