Isparta Sütçüler'deki orman yangını 2'nci gününde (3)
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Isparta Sütçüler'deki orman yangını 2'nci gününde (3)

Isparta Sütçüler'deki orman yangını 2'nci gününde (3)
Demirören Haber Ajansı / Ali Çevikbaş - Haberler | Güncel

BAKAN PAKDEMİRLİ, YANGIN BÖLGESİNDETarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Isparta'nın Sütçüler ilçesi Çandır bölgesinde çıkan orman yangınına 6 helikopter, 35 arazöz, 42 itfaiye ve 4 ikmal aracı, 45 iş makinesi, 9 su tankeri ve 273 kişilik personel ile müdahale edildiğini söyledi.

BAKAN PAKDEMİRLİ, YANGIN BÖLGESİNDE

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Isparta'nın Sütçüler ilçesi Çandır bölgesinde çıkan orman yangınına 6 helikopter, 35 arazöz, 42 itfaiye ve 4 ikmal aracı, 45 iş makinesi, 9 su tankeri ve 273 kişilik personel ile müdahale edildiğini söyledi. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, dün Çandır bölgesinde başlayan orman yangını sonrası bugün bölgeye gelerek, çalışmaları yerinde inceledi. TBMM Başkan Vekili ve AK Parti Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ile Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun da eşlik ettiği ziyarette konuşan Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:  

"Türkiye'nin dört bir tarafından yangınlarla mücadele ediyoruz. Dün Sütçüler Çandır tarafından çıkan yangına hızlı bir şekilde müdahalemizi yaptık. Bugün de yangında çalışmaları ve hem ziyaret hem de koordinasyon fırsatı bulduk. Çandır Yazılı Kanyon Tabiat Parkı yangına 6 helikopter, 35 arazöz, 42 itfaiye, 4 ikmal aracı, 45 iş makinesi, 9 su tankeri ve 275 personel ile hem Orman Genel Müdürlüğü'müz hem tüm kamu kurum kuruluşları ve belediyelerden takviyelerle bu yangınlar seyri iyiye doğru gitmektedir. İnşallah akşam saatleri itibarıyla daha iyi bir neticeye ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Her zaman söylediğim gibi hem sıcaklık çok yüksek, nemin aşırı düşük olduğu ve rüzgarın da yine çok kuvvetli olduğu bir iklimi yaşıyoruz. Isparta'da da aynı durum söz konusu. Çandır tarafı biraz kontrol altında; Karamusalar, Şeyhler, Senirler köyleri ile Yıldız ve Bayduş mahallelerinde hala devam ediyor. Zarar gören 15 hanemiz var. Bunlarla ilgili hasar tespitlerine başlıyoruz."

Çandır bölgesinde yangından etkilenen 15 kadar mahalle olduğuna değinen Bakan Pakdemirli, "Bunlarla ilgili hasar tespit çalışmalarımıza başlıyoruz. Hem hayvan telefleri hem de tarımsal hasarlarla ilgili tespitler yapılacak. Devlet yaraları sarmak konusunda gereğini yapacak. Devlet tüm kurumlarıyla buradadır. Ben başta kahraman orman teşkilatı mensuplarımıza, katkısı olan herkese ve tüm kamu kurumlarına teşekkür ediyorum. Ayrıca bir teşekkür de vatandaşlarımıza ediyorum. Vatandaşlarımız gerek su takviyesi gerek yiyecek takviyesi olsun sürekli bir şeyler getiriyor, ikram etme gayreti içerisindeler, onun için de teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Çevikbaş

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