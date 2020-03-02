: Isparta sokaktaki 5 bankı çalıp, kayıplara karıştılar

02.03.2020 17:27 | Son Güncelleme: 02.03.2020 17:31

Sokaktaki 5 bankı çalıp, kayıplara karıştılar

ISPARTA'da belediyenin halkın oturması için sokağa koyduğu 5 bank, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından bir araca yüklenerek çalındı. Hırsızlık anı çevredeki iş yerlerinin kamerasına anbean yansıdı.

Yayla Mahallesi 1600 sokakta bulunan bankları dün saat 22.30 sıralarında hafif ticari araçla gelerek yerlerinden alıp, araca yükleyen 2 kişi daha sonra kayıplara karıştı. Sabah iş yerlerini açmak üzere sokağa gelen çevre esnafı bankları yerinde göremeyince önce belediyenin kaldırdığını düşünerek belediye yetkililerini aradı. Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü konudan haberdar olmadıklarını açıklayınca bu kez iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen esnaf, bankların 2 kişi tarafından çalındığını tespit etti.

POLİSE HABER VERİLDİ

Sokakta bulunan 5 bankın çalındığını belirleyen esnaf Tamer Bilir, polise durumu bildirdi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, olayda kullanılan aracın plakasını tespit ederek, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

'ALMIŞ, SONRA DA ÇEKİP GİTMİŞLER'

Sokakta yıllardır esnaflık yapan Kıbrıs Gazisi Tamer Bilir, "Sokağa gelen 2 kişi araçtan inip, sırayla kaldırımdaki bankları hiç çekinmeden teker teker almış, sonra da çekip gitmişler" diyerek, güvenlik kamerasından polislere olay anına ilişkin görüntüleri izletti.

'SABAH FARK ETTİK'

Yayla Mahallesi Muhtarı Mustafa Kemal Başaran da "Sabah geldiğimizde bankların yerinde olmadığını fark ettik. Önce belediyenin bir çalışma yaptığını sandık, aradık ama böyle bir çalışma olmamış. Sonra esnaf arkadaşlarımız güvenlik kamera kayıtlarını incelediklerinde 2 kişinin bir araçla gelerek bankları alıp götürdüğünü tespit etmiş. Durumu polise ve belediye yetkililerine aktardık. Polis çalışma başlattı. İnşallah en kısa sürede bulunur. Çarşının göbeğinde böyle bir hadiseyi mümkün değil kabul etmiyoruz."

Diğer yandan hırsızlık anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: DHA

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