ISPARTA KÖYLÜ YAĞMUR DUASINA ÇIKTI
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ISPARTA KÖYLÜ YAĞMUR DUASINA ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ISPARTA'da merkeze bağlı Aliköy'de oturan halk, yeterli yağış olmaması nedeniyle yağmur duasına çıktı.

ISPARTA'da merkeze bağlı Aliköy'de oturan halk, yeterli yağış olmaması nedeniyle yağmur duasına çıktı.

Isparta merkeze bağlı Aliköy'de tarım ve hayvancılıkla geçinen halk, uzun süredir yağış olmaması nedeniyle ekilen buğday ve arpa gibi ürünlerin başak vermeden sararacağı endişesi üzerine yağmur duasına çıkmaya karar verdi. Köy camiinde kılınan namaz sonrası traktör, kamyonet ve otomobilleriyle yaklaşık 5 kilometre mesafede köyü çevreleyen koruluk alanın tepe noktasında yer alan Erenler mevkiine giden yaklaşık 500 kişi yağmur duası etti. Duadan sonra yine köy halkının katkıları ile pişirilen yemekler katılımcılara ikram edildikten sonra topluluk köye döndü.

Köy muhtarı Ali Çakacı, "Ülke genelinde yaşanan kuraklık köyümüzde de baş gösterince topluca sosyal mesafeyi koruyarak dua ve niyazda bulunalım istedik. Bugün burada Erenler mevkiinde toplanarak Allah'tan hem yağmur diledik hem de bu salgın hastalığın bir an evvel biterek eski güzel günlerimize dönmeyi niyaz ettik. İnşallah Rabbim en kısa zamanda bize rahmet ve bereketini gönderir" dedi.

ISPARTA KÖYLÜ YAĞMUR DUASINA ÇIKTI
ISPARTA KÖYLÜ YAĞMUR DUASINA ÇIKTI
ISPARTA KÖYLÜ YAĞMUR DUASINA ÇIKTI
ISPARTA KÖYLÜ YAĞMUR DUASINA ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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