Isparta Kara Havacılık Okulu'nda yangın
Isparta Kara Havacılık Okul Komutanlığı yerleşkesinde inşaat halindeki binada çıkan yangın söndürüldü.
Isparta Kara Havacılık Okul Komutanlığı yerleşkesinde inşaat halindeki binada çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, okul yerleşkesinde yapımına devam edilen bir binanın çatı katında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Isparta Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın daha fazla ilerlemeden söndürüldü.
Kaynak: AA
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