Isparta İl Özel İdaresi ile Bem Bir Sen Arasında Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi İmzalandı

Isparta'da İl Özel İdaresi'nde görev yapan memurlara ödenecek olan Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi, Vali Şehmus Günaydın ile Belediye ve İl Özel İdaresi Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Genel Başkanı Mürsel Turbay tarafından imzalandı.İmza törenine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, İl Özel İdaresi Yetkilileri ve Bem-Bir-Sen Isparta Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.

"Çalışanlarımız bizim en büyük destekçimiz"

Vali Şehmus Günaydın imza töreninde yaptığı konuşmada İl Özel İdaresi olarak Isparta'da çok güzel işlere imza attıklarını söyleyerek yapılan çalışmalarda çalışanların çok büyük katkılarının olduğunun altını çizdi.

Vali Günaydın, "Biz çalışmalarımızı, çalışanlara alın teri kurumadan haklarını ödeyen bir inancın temsilcileri olarak yürütüyoruz. Çalışanlarımız bizim en büyük destekçimiz. Bu nedenle bizlerde onların haklarını sonuna kadar savunacağız ve haklarını vermek için bütün imkanlarımızı zorlayacağız. Bu anlayışla arkadaşlarımız Sosyal Denge Tazminatı çalışmasını yaptılar. Günün koşullarına ve İl Özel İdaremizin durumuna göre en iyi imkanları sunmaya çalıştık. İnşallah arkadaşlarımız bundan memnun olacaktır. Sözleşmenin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay'da Sosyal Denge Yasası'nın çıkmasında büyük emeği olduğunu belirttiği Isparta Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'e ve sözleşmenin oluşturulmasında sağladığı kolaylıklardan dolayı Vali Şehmus Günaydın'a teşekkür etti. - ISPARTA