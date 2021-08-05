Isparta'daki orman yangınını söndürme çalışmaları havadan görüntülendi
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Isparta'daki orman yangınını söndürme çalışmaları havadan görüntülendi

Isparta'daki orman yangınını söndürme çalışmaları havadan görüntülendi
Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nda başlayan yangının söndürülmesi için ekipler, büyük çaba gösteriyor.

Bölgedeki yangına gün içinde toplam 8 helikopterle müdahale edildi, karadan da soğutma çalışmaları yürütülüyor.

Söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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