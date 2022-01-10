Isparta'daki cinayetle ilgili 2 şüpheli tutuklandı

ISPARTA (AA) - Isparta'da bir kişinin av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Yakaören köyünde Ramazan Kurt'un öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan H.A, A.A. ve H.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Isparta Adliyesine getirildi.

Savcılık tarafından sulh ceza hakimliğine sevk edilen H.A ve H.A, tutuklandı, A.A ise serbest bırakıldı.

Dün, Yakaören köyünde Ramazan Kurt, av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş, olayın zanlısı H.A. saklandığı bir evin çatısında yakalanmıştı.

AA / Yalçın Çelen - Son Dakika Haberleri

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