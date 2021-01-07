Isparta'da tartıştığı eski çalışanı tarafından bıçaklandığı öne sürülen kişi öldü
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Isparta'da tartıştığı eski çalışanı tarafından bıçaklandığı öne sürülen kişi öldü

07.01.2021 16:49 | Son Güncelleme: 07.01.2021 16:52
Isparta'da tartıştığı eski çalışanı tarafından bıçaklandığı öne sürülen kişi öldü

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde tartıştığı eski çalışanı tarafından bıçaklandığı öne sürülen kişi hayatını kaybetti.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde tartıştığı eski çalışanı tarafından bıçaklandığı öne sürülen kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Leblebiler Mahallesi'nde su tesisatçısı Fatih Metin ile daha önce yanında çalışan İ.A. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada İ.A'nın Fatih Metin'i bıçakla göğsünden yaraladığı öne sürüldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, Metin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan İ.A, elindeki bıçak yarası nedeniyle Isparta Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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