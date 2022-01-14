Isparta'da taksi ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı - Haberler
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Isparta'da taksi ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Isparta'da taksi ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
AA / Fatih Demirtaş - Haberler | Güncel

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde ticari taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

ŞARKİKARAAĞAÇ, ISPARTA (AA) - Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde ticari taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Önder Karataş'ın (40) kullandığı 32 SP 536 plakalı taksi, Arak Köyü mevkisinde Ramazan Şimşek (24) yönetimindeki 32 SK 758 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Sadık Pekgöz, Melis Gizem Aydoğdu ve Havva Nur Oral yaralandı.

Sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Isparta'da taksi ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Isparta'da taksi ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Isparta'da taksi ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Lüks otomobilin çarptığı taksinin sürücüsü camdan fırlayarak taksisinin altında kaldı

Lüks otomobilin çarptığı taksinin sürücüsü camdan fırlayarak taksisinin altında kaldı

AA / Fatih Demirtaş - Son Dakika Haberleri

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