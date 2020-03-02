Isparta'da sokaktan bankları çalan iki zanlı yakalandı
Isparta'da sokaktaki bankları çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Isparta'da sokaktaki bankları çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki Yayla Mahallesi 1603. Sokak'ta bulunan 5 bankın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, C.K ve N.S.K'yi yakaladı.
Hırsızlık anının yansıdığı iş yeri güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin sokaktaki bankları arabaya taşıdıkları görülüyor.
İfadelerinde, işlettikleri çay ocağının önüne koymak için bankları aldıklarını söyledikleri belirtilen zanlıların, yarın mahkemeye sevk edilecekleri öğrenildi.
Kaynak: AA