Isparta'da refüje çarpan tır yan yattı: 1 ölü - Haberler
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Isparta'da refüje çarpan tır yan yattı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Isparta'da refüje çarpan tır yan yattı: 1 ölü

Konya-Isparta karayolunda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır refüje çarparak yan yattı.

ISPARTA (İHA) - Konya- Isparta karayolunda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır refüje çarparak yan yattı. Tırın altına kalan şoför olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 04.45 sıralarında Konya Isparta karayolu Gelendost ilçesi Madenli köyü girişinde meydana geldi. 49 yaşındaki Adil Odacı'nın idaresindeki tır Madenli köyü yolu üzerindeki refüje çarparak yan yattı. Tırın altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Adil Odacı'nın cenazesi memleketi Hatay'a gönderildi. - ISPARTA

Isparta'da refüje çarpan tır yan yattı: 1 ölü

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