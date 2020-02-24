Isparta'da ortadan kaybolan 3 liseli, kaçma planı yapmış (2)
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Isparta'da ortadan kaybolan 3 liseli, kaçma planı yapmış (2)

KAYBOLDUKLARI GÜN OKULA GİTMEMİŞLER Isparta'da, lise öğrencileri Tuana Yıldız, Gülizar Soy ve Buse Aydoğan'ın, kayboldukları gün eğitim gördükleri Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gitmedikleri ortaya çıktı.

24.02.2020 12:51 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:51
Isparta'da ortadan kaybolan 3 liseli, kaçma planı yapmış (2)

KAYBOLDUKLARI GÜN OKULA GİTMEMİŞLER 

'da, lise öğrencileri Tuana Yıldız, Gülizar Soy ve Buse 'ın, kayboldukları gün eğitim gördükleri Gül Mesleki ve Teknik 'ne gitmedikleri ortaya çıktı. Sabah evden okula gideceklerini söyleyerek, ayrılan 3 liselinin, bir süre sonra kayıplara karıştığı belirlendi. Öte yandan Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve çevresinde de polis ekipleri, çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, okul idaresi ve çevredekilerden öğrencilerle ilgili bilgi topladı.


Kaynak: DHA
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